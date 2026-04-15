ОВА: где на Харьковщине расширили зону обязательной и принудительной эвакуации
Во время заседания Совета обороны области приняли решение о расширении зоны обязательной и принудительной эвакуации в Купянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Речь идет об эвакуации населения, а также о принудительной эвакуации семей с детьми из 12 населенных пунктов Шевченковской громады. Всего из этого района необходимо вывезти в более безопасные места 756 человек, в том числе 74 ребенка. Также принято решение об обязательной принудительной эвакуации семей с детьми из 11 населенных пунктов Великобурлукской громады. Это 34 семьи, в которых воспитывается 54 ребенка», — отметил Синегубов.
Также во время заседания рассмотрели вопросы расширения сети безопасных образовательных заведений. Там, где особенности рельефа усложняют строительство полноценных бомбоубежищ, прорабатывают альтернативные решения.
Кроме этого, говорили о подготовке к предстоящему отопительному сезону.
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 15:39;