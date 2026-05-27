Подготовка к зиме: на что Харьковщине выделяют 204 млн грн из госбюджета
35 блочно-модульных котельных дополнительно закупит Харьковщина в рамках подготовки к будущему отопительному сезону. На реализацию этих проектов регион получит более 204,2 миллиона гривен, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.
В целом Кабмин выделил из резервного控 фонда 3 миллиарда гривен для приобретения 216 блочно-модульных котельных по всей стране. Этот шаг призван обеспечить дома и квартиры украинцев надежным теплом в условиях постоянного российского энергетического террора.
Из общей суммы 966 миллионов гривен направят Агентству восстановления для проектов в Киеве, а еще более 2 миллиардов гривен распределят между регионами.
«Финансирование для Харьковщины учитывает потребности области для усиления резервного теплоснабжения и стабильной работы критической инфраструктуры во время отопительного сезона», — прокомментировал глава ХОВА.
Он напомнил, что подготовка к зиме идет в рамках Планов стойкости регионов, которые правительство разработало совместно с ОВА и органами местного самоуправления. Они предусматривают защиту критических объектов, развитие распределенной генерации, резервного теплоснабжения, а также обеспечение стабильного водоснабжения и водоотведения.
Напомним, ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что Харьковщина сейчас является одним из лидеров в реализации Плана стойкости по физической защите объектов критической инфраструктуры. Совместно с Агентством восстановления и ХОВА в регионе уже обустраивают 86 элементов такой защиты.
