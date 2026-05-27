Подготовка к зиме: на что Харьковщине выделяют 204 млн грн из госбюджета

Общество 21:35   27.05.2026
Елена Нагорная
35 блочно-модульных котельных дополнительно закупит Харьковщина в рамках подготовки к будущему отопительному сезону. На реализацию этих проектов регион получит более 204,2 миллиона гривен, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.

В целом Кабмин выделил из резервного控 фонда 3 миллиарда гривен для приобретения 216 блочно-модульных котельных по всей стране. Этот шаг призван обеспечить дома и квартиры украинцев надежным теплом в условиях постоянного российского энергетического террора.

Из общей суммы 966 миллионов гривен направят Агентству восстановления для проектов в Киеве, а еще более 2 миллиардов гривен распределят между регионами.

«Финансирование для Харьковщины учитывает потребности области для усиления резервного теплоснабжения и стабильной работы критической инфраструктуры во время отопительного сезона», — прокомментировал глава ХОВА.

Он напомнил, что подготовка к зиме идет в рамках Планов стойкости регионов, которые правительство разработало совместно с ОВА и органами местного самоуправления. Они предусматривают защиту критических объектов, развитие распределенной генерации, резервного теплоснабжения, а также обеспечение стабильного водоснабжения и водоотведения.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что Харьковщина сейчас является одним из лидеров в реализации Плана стойкости по физической защите объектов критической инфраструктуры. Совместно с Агентством восстановления и ХОВА в регионе уже обустраивают 86 элементов такой защиты.

Читайте также: “Энергосистема — уже как Франкенштейн”: профессор – о стратегиях для Харькова

Харьков и область ждет горячий июнь? Прогноз синоптиков
«Новую почту» атаковали россияне на Харьковщине — пострадал сотрудник (фото)
Харьковчан призвали запасаться водой – причина
Новости Харькова — главное за 27 мая: конец учебного года, лето Степаниды
Опасные шквалы, от +6: прогноз погоды по Харькову и области на 28 мая
Подготовка к зиме: на что Харьковщине выделяют 204 млн грн из госбюджета
  • • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 21:35;

