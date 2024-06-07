О котельных уже договорились: Шмыгаль убежден, что Харьков подготовят к зиме

С партнерами договорились о мобильных котельных для Харькова, которые помогут городу пройти грядущий отопительный сезон, рассказал в эфире нацмарафона премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мобильные котельные мы готовим, с Харьковом работаем. Это первый регион, где они критически необходимы, договорились с партнерами, посчитали с городским головой, председателем военной областной администрации. Я убежден, что также мы Харьков подготовим к прохождению этого отопительного сезона. Я хочу также еще раз призвать не ждать, что мы пройдем как-то без проблем следующую зиму. Готовиться надо уже сегодня. Ситуация серьезная», — констатировал премьер.

Шмыгаль сообщил, что из-за ракетных и дроновых атак агрессора Украина потеряла 50% генерации электроэнергии — 9,2 ГВт. Разрушены 42 энергетических блока, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и пока не работают. 20 гидроэнергетических блоков также сегодня не в работе, так как повреждены. Поэтому сейчас задачи — восстановление, защита того, что восстанавливают, а также создание децентрализованной генерации.

«Мы договорились с Японией, 130 генераторов мощностью 1 МВт они нам передают. Работаем также с другими партнерами. Партнеры сделали специальный Фонд поддержки энергетики Украины, уже 500 миллионов евро туда собрано. Мы готовы эти деньги также для громад использовать и привлекать громады, чтобы они устанавливали как можно больше децентрализованного, небольшого, сложного для поражения россиянами оборудования, которое позволит нам выживать», — сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что крупные объекты чрезвычайно уязвимы для российских атак, и их уничтожение значительно вредит энергосистеме и в целом экономике.

«Если мы говорим о меньших объектах — газовые турбины, когенерационные установки, газопоршневые турбины, генераторы, батареи, солнечные панели, то есть все эти генерирующие элементы небольшие, мобильные котельные, кстати, это важный момент для Харькова и Харьковского региона, где уничтожены ТЭЦ, это также важный момент децентрализации. Они небольшие, стоимость ударов ракетами не соотносима для россиян, их легче защитить, как инженерными сооружениями, так и общей системой ПВО каждого города. Эта децентрализация дает возможность иметь более устойчивую, защищенную систему. Даже если врагу удастся уничтожить один или два таких небольших объекта, это не будет иметь существенное влияние. Их легче заменить, дешевле. Партнеры готовы предоставлять такие небольшие объекты», — сказал Шмыгаль.

Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.

20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал 9 мая, что Харьковской области необходимо около 60 модульных твердотопливных котельных, а также более 70 газовых и 70 когенерационных установок. Соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о срочном предоставлении кредита в размере 25 миллионов евро на подготовку Харькова к зиме мэр Игорь Терехов планирует подписать в ходе Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Берлине 11-12 июня.