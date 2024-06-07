Про котельні вже домовилися: Шмигаль переконаний, що Харків підготують до зими

З партнерами домовилися про мобільні котельні для Харкова, які допоможуть місту пройти прийдешній опалювальний сезон, розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в етері нацмарафону.

“Мобільні котельні ми готуємо, з Харковом працюємо. Це перший регіон, де вони критично необхідні, домовились з партнерами, порахували з міським головою, головою військової обласної адміністрації. Я переконаний, що також ми Харків підготуємо до проходження цього опалювального сезону. Я хочу також ще раз закликати не чекати, що ми пройдемо якось без проблем наступну зиму. Готуватися треба вже сьогодні. Ситуація серйозна”, – констатував прем’єр.

Шмигаль повідомив, що через ракетні та дронові атаки агресора Україна втратила 50% генерації електроенергії – 9,2 ГВт. Зруйновані 42 енергетичні блоки, 27% великих теплових електростанцій залишаються в робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і поки не працюють. 20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не працюють, оскільки пошкоджені. Тому зараз завдання – відновлення, захист того, що відновлюють, а також створення децентралізованої генерації.

“Ми домовилися з Японією, 130 генераторів потужністю 1 МВт вони нам передають. Працюємо також з іншими партнерами. Партнери зробили спеціальний Фонд підтримки енергетики України, уже 500 мільйонів євро туди зібрано. Ми готові ці гроші також для громад використовувати та залучати громади, щоб вони встановлювали якомога більше децентралізованого, невеликого, складного для ураження росіянами обладнання, яке дозволить нам виживати“, – сказав Шмигаль.

Він пояснив, що великі об’єкти надзвичайно вразливі для російських атак, і їхнє знищення значно шкодить енергосистемі та в цілому економіці.

“Якщо ми говоримо про менші об’єкти – газові турбіни, когенераційні установки, газопоршневі турбіни, генератори, батареї для збереження, сонячні панелі, тобто всі ці генерувальні елементи невеликі, мобільні котельні, до речі, це важливий момент для Харкова і Харківського регіону, де знищені ТЕЦ, це також важливий момент децентралізації. Вони невеликі, вартість ударів ракетами не співвідносна для росіян, їх легше захистити, як інженерними спорудами, так і загальною системою ППО кожного міста. Ця децентралізація дає можливість мати більш стійку, захищену систему. Навіть якщо ворогу вдасться знищити один або два такі невеликі об’єкти, це не буде мати суттєвий вплив. Їх легше замінити, дешевше. Партнери готові надавати такі невеликі об’єкти“, – сказав Шмигаль.

Раніше мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.

20 квітня у Харкові делегації дипломатів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представникам ООН презентували план щодо відновлення теплової інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання міста. До партнерів звернулися по допомогу, щоб їхні країни за можливості передали енергетичне обладнання.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв 9 травня, що Харківській області необхідно близько 60 модульних твердопаливних котелень, а також понад 70 газових та 70 когенераційних установок. Угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо термінового надання кредиту у розмірі 25 мільйонів євро на підготовку Харкова до зими мер Ігор Терехов планує підписати у ході Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня.