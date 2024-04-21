Міні-ТЕЦ для Харкова шукають за кордоном: посли почули план підготовки до зими

Енергетичне обладнання, необхідне Харкову для проходження наступного опалювального сезону, шукають зокрема за кордоном. Потреби передали представникам міжнародної делегації, до якої увійшли посли Данії та Естонії, заступники дипмісій Франції, Швеції та високопосадовці ООН. Вони відвідали місто 20 квітня.

Як розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, у межах проєкту енергетичної безпеки USAID раніше було закуплено 91 когенераційну установку (обладнання, що виробляє електроенергію та тепло) для 32 міст України. Шість із них передали Харкову.

“Місто пройшло з ними опалювальний сезон. На сьогодні дві ці установки працюють для забезпечення міста гарячою водою. Під час останніх обстрілів ці установки допомагали автономно надавати електрику та опалення мешканцям міста”, – повідомив Кубраков.

Тож, за його словами, мета на наступний опалювальний сезон – зібрати і якнайшвидше відправити до Харкова необхідну кількість таких установок різної потужності та іншого обладнання, бо на сьогодні ситуація в місті – “найбільш критична”. Устаткування шукають в межах співпраці з партнерами, посольствами та міжнародними проєктами.

“Якщо будуть системи меншої або більшої потужності, або якісь системи, які вже були вживані в інших країнах світу, ми на все будемо погоджуватись. Ми на все будемо казати “так”, тому що ми гнучкі… Що стосується фінансування, так само ми не можемо зараз сказати, тому що приїхали посли, міжнародні організації. Вони візьмуть певний час і подивляться, чим вони можуть допомогти. Чого не буде вистачати, звичайно, уряд на це надасть відповідне фінансування”, – пояснив віцепрем’єр.

При цьому він висловив упевненість, що допомога від партнерів буде, а також уточнив, що Кабмін може розглянути відповідні рішення найближчими тижнями або навіть днями.

“Паралельно опрацьовується питання газотурбінних електростанцій. Ми розуміємо, що те, що вже було замовлене раніше, ми зможемо сюди перенаправити, що необхідно – будемо додатково замовляти, щоб якомога швидше отримати”, – додав Кубраков.

Також триває робота над захистом наявної енергетичної інфраструктури, зокрема електропідстанцій.

“Сьогодні ми відвідали один з об’єктів, побачили на власні очі, як це все працює, що вже зроблено, які атаки вже було відбито. Завдяки чому місто зараз отримує електроенергію. Я думаю, що питань тут ніяких немає. Ми будемо тільки продовжувати реалізацію цих проєктів, будемо намагатись якомога більше об’єктів захистити до наступного опалювального сезону”, – запевнив віцепрем’єр.

Заступник дипломатичної місії Франції Бенджамін Роріг зазначив, що після повернення до своєї столиці зробить доповідь на основі побаченого і почутого в Харкові, щоб можна було провести глобальний аналіз щодо майбутньої допомоги.

“Минулу зиму ви пережили нормально. Зараз складна ситуація, але нам презентували план, як можливо з нашою допомогою зробити так, щоб ви також нормально пройшли й наступний зимовий період”, – сказав представник Франції.

“Ми отримали чіткі повідомлення від керівництва міста, що вам треба зробити для того, щоб прожити наступну зиму, що вам потрібні додаткові генерація та когенерація. Децентралізовані установки, які дуже важко якось вивести з ладу. Я особисто буду робити все, що від мене залежить, щоб Данія надала все, що зможе, для підготовки міста до зимового періоду”, – також запевнив посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен.

Нагадаємо, мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.