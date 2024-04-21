Мини-ТЭЦ для Харькова ищут за границей: план подготовки к зиме сообщили послам

Энергетическое оборудование, необходимое Харькову для прохождения следующего отопительного сезона, ищут в том числе за границей. Потребности в этом направлении передали представителям международной делегации, в которую вошли послы Дании и Эстонии, заместители дипмиссий Франции, Швеции и высокопоставленные чиновники ООН. Они посетили город 20 апреля.

Как рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, в рамках проекта энергетической безопасности USAID ранее была закуплена 91 когенерационная установка (оборудование, которое производит электроэнергию и тепло) для 32 городов Украины. Шесть из них передали Харькову.

«Город прошел с ними отопительный сезон. На сегодня две эти установки работают для обеспечения города горячей водой. Во время последних обстрелов эти установки помогали автономно предоставлять электричество и отопление жителям города», — сообщил Кубраков.

Поэтому, по его словам, цель на следующий отопительный сезон — собрать и как можно быстрее отправить в Харьков необходимое количество таких установок различной мощности и другого оборудования, потому что на сегодня ситуация в городе — «наиболее критическая». Оборудование ищут в рамках сотрудничества с партнерами, посольствами и международными проектами.

«Если будут системы меньшей или большей мощности, или какие-то системы, которые уже были использованы в других странах, мы на все будем соглашаться. Мы на все будем говорить «да», потому что мы гибкие… Что касается финансирования, так же мы не можем сейчас сказать, потому что приехали послы, международные организации. Они возьмут определенное время и посмотрят, чем они могут помочь. Чего не будет хватать, конечно, правительство на это предоставит соответствующее финансирование», — пояснил вице-премьер.

При этом он выразил уверенность, что помощь от партнеров будет, а также уточнил, что Кабмин может рассмотреть соответствующие решения в ближайшие недели или даже дни.

«Параллельно прорабатывается вопрос газотурбинных электростанций. Мы понимаем, что то, что уже было заказано ранее, мы сможем сюда перенаправить, что необходимо — будем дополнительно заказывать, чтобы как можно быстрее получить», — добавил Кубраков.

Также продолжается работа по защите имеющейся энергетической инфраструктуры, в частности электроподстанций.

«Сегодня мы также посетили один из объектов, увидели собственными глазами, как это все работает, что уже сделано, какие атаки уже были отражены, и благодаря чему город сейчас получает электроэнергию. Я думаю, что вопросов здесь никаких нет. Мы будем только продолжать реализацию этих проектов, будем стараться как можно больше объектов защитить до следующего отопительного сезона», — заверил вице-премьер.

Заместитель дипломатической миссии Франции Бенджамин Рориг отметил, что по возвращении в свою столицу сделает доклад на основе увиденного и услышанного в Харькове, чтобы можно было провести глобальный анализ относительно будущей помощи.

«Прошлую зиму вы пережили нормально. Сейчас сложная ситуация, но нам представили план, как возможно с нашей помощью сделать так, чтобы вы так же нормально прошли и следующий зимний период», — сказал представитель Франции.

«Мы получили сообщения от руководства города, что вам нужно сделать для того, чтобы прожить следующую зиму, что вам нужны дополнительные генерация и когенерация. Децентрализованные установки, которые очень трудно как-то вывести из строя. Я лично буду делать все от меня зависящее, чтобы Дания предоставила все, что сможет, чтобы подготовить город к зимнему периоду», — также заверил посол Дании в Украине Оле Егберг Миккельсен.

Напомним, мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.