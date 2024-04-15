Как выглядят мини-ТЭЦ, которыми планируют отапливать Харьков зимой (фото)

Харьковская область в марте получила шесть когенерационных установок, которые вырабатывают электроэнергию и тепло, сообщают в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

В министерстве отмечают, что такие мини-ТЭЦ генерируют электроэнергию в первую очередь для собственного потребления. Это позволяет городам иметь бесперебойное теплоснабжение в условиях аварийных или плановых отключений света. Кроме того, произведенное установками электричество может отпускаться в сеть для других потребителей, что может уменьшить дефицит в энергосистеме в пиковые часы.

80 таких установок уже получили теплоснабжающие предприятия 21 области.

«Теплоснабжающее предприятие в Харьковской области получило шесть КГУ в марте. После обстрелов энергетической инфраструктуры области 22 марта все установки продолжили генерировать тепловую и электроэнергию для питания объектов критической инфраструктуры и нужд потребителей многоквартирных домов», — рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Всего была закуплена 91 установка для 32 городов Украины и двух университетов. Все эти мини-ТЭЦ мощностью от 50 до 1500 кВт могут обеспечить теплом более миллиона жильцов многоквартирных домов и около тысячи соцобъектов независимо от плановых или аварийных отключений электроэнергии.



Фото: Министерство восстановления Украины

Напомним, мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.