На брифинге 25 ноября первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что по состоянию на утро самая сложная ситуация с электроснабжением в Днепровской и Запорожской областях. В последней, отметил он, из-за обстрелов РФ также обесточена АЭС.

«В результате вражеских обстрелов временно оккупированная Запорожская АЭС потеряла внешнее питание и перешла на питание от дизель-генераторов. Это уже 17-я с начала года потеря внешнего питания станции», – сказал Некрасов.

Он также сказал, что этой ночью оккупанты вновь атаковали энергообъекты. Под ударом были электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. В результате «прилетов» обесточены абоненты в Днепровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях.

Также в некоторых регионах страны действуют графики почасовых отключений света.