На крышах энергоблоков – посторонние предметы. На ЗАЭС возможна провокация
ВСУ официально сообщают о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года, заявил Генштаб ВСУ.
«По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграмм-каналы», – сообщил Генштаб.
В то же время ВСУ не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях, подчеркнули в Генштабе.
Читайте также: ХОВА: Сколько таблеток йодида калия есть в области и как их получить (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «На крышах энергоблоков – посторонние предметы. На ЗАЭС возможна провокация»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 21:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ официально сообщают о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года, заявил Генштаб ВСУ.".