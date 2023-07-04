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На крышах энергоблоков – посторонние предметы. На ЗАЭС возможна провокация

Происшествия 21:02   04.07.2023
Оксана Якушко
На крышах энергоблоков – посторонние предметы. На ЗАЭС возможна провокация

ВСУ официально сообщают о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года, заявил Генштаб ВСУ.

«По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграмм-каналы», – сообщил Генштаб.

В то же время ВСУ не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях, подчеркнули в Генштабе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 21:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ официально сообщают о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года, заявил Генштаб ВСУ.".