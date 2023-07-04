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На дахах енергоблоків – сторонні предмети. На ЗАЕС можлива провокація

Події 21:02   04.07.2023
Оксана Якушко
На дахах енергоблоків – сторонні предмети. На ЗАЕС можлива провокація

ЗСУ офіційно повідомляють про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року, заявив Генштаб ЗСУ.

«За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі  третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали», – повідомив Генштаб.

Натомість ЗСУ не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов, наголосили в Генштабі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 21:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ офіційно повідомляють про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року, заявив Генштаб ЗСУ.".