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Чоловік на мопеді наїхав на вибухівку на Харківщині: він загинув

Події 16:43   14.10.2026
Вікторія Яковенко
Чоловік на мопеді наїхав на вибухівку на Харківщині: він загинув

На Харківщині чоловік загинув унаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

НП сталася сьогодні, 14 жовтня, в селі Сподобівка Куп’янського району.

«Чоловік наїхав мопедом на невідомий вибухонебезпечний предмет і загинув», – розповіли у ДСНС.

Нагадаємо, 23 вересня в Ізюмському районі, за межами міста Балаклія, водій трактора в лісі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху чоловік постраждав, повідомляли у ГУ ДСНС в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині чоловік загинув унаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".