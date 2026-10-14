Чоловік на мопеді наїхав на вибухівку на Харківщині: він загинув
На Харківщині чоловік загинув унаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
НП сталася сьогодні, 14 жовтня, в селі Сподобівка Куп’янського району.
«Чоловік наїхав мопедом на невідомий вибухонебезпечний предмет і загинув», – розповіли у ДСНС.
Нагадаємо, 23 вересня в Ізюмському районі, за межами міста Балаклія, водій трактора в лісі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху чоловік постраждав, повідомляли у ГУ ДСНС в Харківській області.