Низка трамваїв і тролейбусів змінить маршрути з 9:00 до 18:00 29 листопада.

Це пов’язано з проведенням робіт АТ «Харківобленерго», повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.

Трамваї курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

№5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№6: розворотне коло «Вокзал Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон»;

№30: не курсує.

Тролейбуси курсуватимуть так:

№3 (частина 1): розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська;

№3 (частина 2): розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: вул. Дванадцятого Квітня) – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;

№11: від розворотного кола «Пр. Дзюби» до майдану Благовіщенського.

На час змін у роботі трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус №6: універмаг «Харків» – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Благовіщенська – вул. Дмитрівська – вул. Коцарська – вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний);

у зворотному напрямку: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – універмаг «Харків».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, згідно із проєктом міського бюджету на 2027 рік, проїзд у транспорті в Харкові наступного року залишиться безплатним. На забезпечення роботи всього муніципального транспорту (метро, ​​тролейбусів, трамваїв та автобусів) зі скарбниці міста планують витратити 4 мільярди гривень.