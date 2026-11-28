Близько 14:00 28 листопада військові РФ завдали удару по непрацюючому підприємству в одному з мікрорайонів Чугуєва.

Пошкодження отримав об’єкт критичної інфраструктури. Наразі встановлюють масштаби руйнувань та усувають наслідки обстрілу. Інформація про постраждалих станом на зараз не надходила, повідомила мер міста Галина Мінаєва.

До цього моніторингові канали попереджали про «бандеролі» курсом на Чугуїв.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», ніч у Харкові була неспокійною — моніторингові канали попереджали про ударні та реактивні безпілотники курсом на місто. Один із реактивних БпЛА впав у садовому товаристві в Індустріальному районі. Вже вранці по Немишлянському району прилетів дрон, а по Основ’янському — завдали ракетного удару. Надалі у Салтівському районі дрон влучив у проїжджу частину. Ще один «приліт» дрона зафіксували по дев’ятиповерхівці (за різними даними, у Київському чи Салтівському районі), там дві жінки зазнали гострого стресу.