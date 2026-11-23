Сьогодні близько 11:00 було зафіксовано прильоти двох ракет “Бандероль” на кордоні Малоданилівської з сусідньою, міською громадою, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Він уточнив, що внаслідок влучань пошкоджені два житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні вдень Харків кілька разів перебував під ударами ракет типу “Бандероль”. “Прильоти” зафіксували в Шевченківському, Основ’янському та Холодногірському районах. До цього ранку 23 листопада мешканці Харкова чули вибухи, зокрема, в Індустріальному районі.