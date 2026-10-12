“Склався цілий під’їзд” – Терехов про удар по Харкову 12 жовтня (оновлюється)
Не менше шести “Бандеролей” прилетіли по Харкову за годину, починаючи з 21:15 12 жовтня. Перші удари припали по приватному сектору, один з останніх – по 5-поверхівці.
Доповнено о 22:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар припав по п’ятиповерхівці в Холодногірському районі. Будинок частково завалився, вже відомо про п’ятьох постраждалих, на місці пожежа.
22:29. Після 22:00 у Харкові прогриміла друга серія вибухів, яка стала більш руйнівною, ніж перша.
“За попередньою інформацією, один з останніх ударів прийшовся по житловому будинку – під завалами можуть бути люди. На місці пожежа. Дуже серйозні руйнування – склався цілий підʼїзд”, – написав Харківський міський голова Ігор Терехов.
Перед тим було відомо про двох постраждалих від “прильотів”, які сталися після 21:15, – в обох діагностували гостру реакцію на стрес.