“Склався цілий під’їзд” – Терехов про удар по Харкову 12 жовтня (оновлюється)

Не менше шести “Бандеролей” прилетіли по Харкову за годину, починаючи з 21:15 12 жовтня. Перші удари припали по приватному сектору, один з останніх – по 5-поверхівці.

Доповнено о 22:41. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар припав по п’ятиповерхівці в Холодногірському районі. Будинок частково завалився, вже відомо про п’ятьох постраждалих, на місці пожежа.

22:29. Після 22:00 у Харкові прогриміла друга серія вибухів, яка стала більш руйнівною, ніж перша.

“За попередньою інформацією, один з останніх ударів прийшовся по житловому будинку – під завалами можуть бути люди. На місці пожежа. ‎⁨Дуже серйозні руйнування – склався цілий підʼїзд”, – написав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Перед тим було відомо про двох постраждалих від “прильотів”, які сталися після 21:15, – в обох діагностували гостру реакцію на стрес.