ТЕЦ-5 пошкоджена критично – Синєгубов (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив про суттєві наслідки російського ракетного удару по ТЕЦ-5 під Харковом. Проте запевнив: “Ми знаємо, що робити”.

“Інформувати ми не будемо ворога про наслідки його терору. Так, дійсно, підприємство пошкоджено, пошкоджено критично. Зараз робимо все можливе для того, щоб населення не відчувало на собі відключення електроенергії та все інше”, – сказав Синєгубов у етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Водночас начальник ХОВА запевнив, що й у такому ударі “немає нічого нового”.

“Ворог продовжує терор місцевого населення, б’є по енергетичній системі. Я скажу так: і без наближення до зимового опалювального сезону, навіть і влітку. І зараз він постійно здійснює свої удари по енергетичних підприємствах і відповідно мережах. Тому ми знаємо, що робити. Вживаємо всіх необхідних заходів щодо оперативної ліквідації наслідків. І, звичайно, за можливості, – відновлення тих чи інших напрямків пошкоджень”, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, 11 жовтня російська армія масовано вдарила “бандеролями” по Пісочину та ТЕЦ-5. У селищі загинули троє людей, постраждалих – понад 20.