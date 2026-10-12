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«Місту не стає легше» – Терехов про наслідки 13 атак на Харків за тиждень

Події 16:42   12.10.2026
Вікторія Яковенко
«Місту не стає легше» – Терехов про наслідки 13 атак на Харків за тиждень Фото: Ігор Терехов

Минулого тижня ворог атакував Харків 13 разів. Семеро людей загинули, ще 92 постраждали, серед них – четверо дітей, повідомив мер Ігор Терехов.

«На жаль, місту не стає легше. Наш департамент надзвичайних ситуацій зафіксував вибухи в чотирьох районах – Слобідському, Київському, Холодногірському та Немишлянському. Ворог застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, «молнию», «бандероль» та безпілотник, тип якого ще встановлюють», – зазначив міський голова.

Найтяжчим було бомбардування Слобідського району минулого понеділка, каже Терехов. Тоді загинули шестеро людей, десятки отримали поранення. Внаслідок удару зруйновані виробничі приміщення, швейний цех, СТО та склади, пошкоджені житлові будинки. Лише за добу на кількох місцях влучань вилетіло понад 1600 вікон.

У суботу російський боєприпас поцілив у поліклініку, де приймали пацієнтів. Влучання між четвертим і п’ятим поверхами спричинило пожежу, відвідувачів та медиків довелося екстрено евакуювати. П’ятеро людей, зокрема рятувальник, постраждали.

У Немишлянському районі через влучання авіабомби сталася пожежа в приватному секторі. Загинула жінка, горіли будинок та автомобілі, вибухова хвиля зачепила сусідні домоволодіння.

У Київському – дрони били по дахах і фасадах багатоповерхівок, падали на подвір’я та територію АЗС. У Холодногірському – пошкодили складську будівлю.

«Сьогоднішній ранок знову почався з ворожих ударів. У селищі Жуковського пошкоджені житлові будинки та спорткомплекс, є поранені. Комунальники продовжують працювати на місцях нових вибухів», – написав Терехов.

Завдяки окремому оповіщенню тривалість повітряних тривог у місті була на 67 годин, або приблизно на 45%, меншою, ніж в області.

Читайте також: Удари по ТЕЦ і ранкові «прильоти»: Терехов про ситуацію в Харкові (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня ворог атакував Харків 13 разів. Семеро людей загинули, ще 92 постраждали, серед них – четверо дітей, повідомив мер Ігор Терехов.".