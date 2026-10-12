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«Городу не становится легче» — мэр о последствиях 13 атак на Харьков за неделю

Происшествия 16:42   12.10.2026
Виктория Яковенко
«Городу не становится легче» — мэр о последствиях 13 атак на Харьков за неделю Фото: Игорь Терехов

На прошлой неделе враг атаковал Харьков 13 раз. Семь человек погибли, еще 92 пострадали, среди них — четверо детей, сообщил мэр Игорь Терехов.

«К сожалению, городу не становится легче. Наш департамент чрезвычайных ситуаций зафиксировал взрывы в четырех районах – Слободском, Киевском, Холодногорском и Немышлянском. Враг применял управляемые авиабомбы, FPV-дроны, в частности, на оптоволокне, «Молнию», «Бандероль» и беспилотник, тип которого еще устанавливают», — отметил городской голова.

Самой тяжелой была бомбардировка Слободского района в прошлый понедельник, говорит Терехов. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. В результате удара разрушены производственные помещения, швейный цех, СТО и склады, повреждены жилые дома. Только за сутки в нескольких местах попадания вылетело более 1600 окон.

В субботу российский боеприпас попал в поликлинику, где принимали пациентов. Попадание между четвертым и пятым этажами привело к пожару, посетителей и медиков пришлось экстренно эвакуировать. Пять человек, в том числе спасатель, пострадали.

В Немышлянском районе из-за попадания авиабомбы произошел пожар в частном секторе. Погибла женщина, горели дом и автомобили, взрывная волна задела соседние домовладения.

В Киевском — дроны били по крышам и фасадам многоэтажек, падали во двор и территорию АЗС. В Холодногорском – повредили складское здание.

«Сегодняшнее утро снова началось с вражеских ударов. В поселке Жуковского повреждены жилые дома и спорткомплекс, раненые. Коммунальщики продолжают работать на местах новых взрывов», — написал Терехов.

Благодаря отдельному оповещению продолжительность воздушных тревог в городе была на 67 часов или примерно на 45% меньше, чем в области.

Читайте также: Удары по ТЭЦ и утренние «прилеты»: Терехов о ситуации в Харькове (видео)

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе враг атаковал Харьков 13 раз. Семь человек погибли, еще 92 пострадали, среди них — четверо детей, сообщил мэр Игорь Терехов.".