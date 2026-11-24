Протягом 10 місяців 2026 року слідчі підрозділи ГУНП в Харківській області внесли до ЄРДР відомості про 665 кримінальних правопорушень за фактами ДТП, де постраждали особи.

Про це МГ «Об’єктив» повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Для порівняння, за аналогічний період у 2021 році зареєстровано 771 кримінальне провадження,

у 2022 році – 483,

2023 році – 693,

2024 році – 638,

2025 році – 671.

Відповідно до КК України, відомості про ДТП вносяться до ЄРДР, коли внаслідок аварії потерпілі отримали тілесні ушкодження (середньої тяжкості чи тяжкі) або загинули. Якщо пошкоджено транспортний засіб або учасники ДТП зазнали легких тілесних ушкоджень, для винної особи передбачена адміністративна відповідальність.