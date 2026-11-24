Росіяни знову атакували місто Лозова, попередньо внаслідок влучення дрона постраждали троє людей, повідомили у ДСНС Харківської області.

«Унаслідок влучання реактивного ударного безпілотника виникла пожежа. Горіли нежитлова будівля та легкові автомобілі. Також пошкоджені житлові будинки та приватні автівки», – розповіли в ДСНС.

Наслідки ворожої атаки ліквідували підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, у Лозівській громаді під ударом росіян опинився Чернігівський старостинський округ, двоє постраждалих, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.