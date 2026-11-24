Регіональний Центр сучасної металообробки відкрився при Харківському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості 20 листопада. Нове обладнання закупили за підтримки мультидонорської ініціативи Skills4Recovery, щоб готувати фахівців-універсалів і закрити гострий дефіцит токарів, фрезерувальників та операторів верстатів із числовим програмним керуванням.

Як розповів МГ «Об’єктив» директор Харківського центру ПТО ДСЗ Олександр Котуков, у створеній в межах проєкту майстерні встановили фрезерний верстат, апарат лазерного зварювання, лазерний гравер по металу, зварювальний тренажер, лазерний 3D-сканер, 3D-принтери та інше обладнання.

За словами Котукова, заклад готував спеціалістів за цими напрямками й раніше — зокрема, для цього є навчальна база у Дергачах. Однак завдяки проєкту вдалося оновити парк обладнання. При цьому умовою самої ініціативи була підготовка 60 слухачів — із використанням як нової техніки, так і наявних потужностей. У межах цього набору вже підготували по 15 токарів, фрезерувальників, операторів верстатів із ЧПК та фахівців із комп’ютерного моделювання. Більшість із них — працівники підприємств, які співпрацюють із Центром.

Відео: Харківський центр ПТО ДСЗ



Головна мета зараз — готувати не вузькопрофільних спеціалістів, а працівників, здатних вести виріб від сканування й прототипування до фінальної обробки, наголосив Котуков.

«Ми зараз намагаємося впровадити концепцію підготовки універсалів — тобто людей, які можуть бути і токарями, і фрезерувальниками, і операторами верстатів із числовим програмним керуванням, і, окрім іншого, щоб вони могли забезпечувати процес виробництва від початку і до кінця. Дуже часто буває сьогодні, коли роботодавець, маючи якісь замовлення, зробив одну частину роботи, потім тих же працівників переводять в інший цех, умовно, а потім цих же — в третій, тому що це дешевше, ніж наймати трьох різних фахівців і платити їм, поки немає замовлень», — пояснив директор Центру.

Він також констатував значний брак кваліфікованих робітників у регіоні, який підтверджується даними на ринку праці від 17 листопада.

«Операторів верстатів із числовим програмним керуванням: кількість вакансій — 60, а кількість шукачів роботи, які мають такий фах і звернулися до Служби зайнятості за весь рік, — 12. Тобто ми маємо дефіцит 48 осіб, яких логічно треба навчити для того, щоб цей попит задовольнити. Токарів — 60 вакансій, 30 шукачів роботи, дефіцит 30 осіб. Далі, фрезерувальник — 30 вакансій було, 12 шукачів, 18 — дефіцит», — зазначив Котуков.

Оновлену матеріально-технічну базу використовуватимуть на всіх курсах Центру. Для офіційно зареєстрованих безробітних навчання безоплатне.



“Щодо фізичних та юридичних осіб, будь-яка особа може прийти і дозволити собі це навчання. Вартість є доступною для кожного. До речі, фрезерувальників ми будемо набирати у грудні”, – зазначив Котуков.



Він додав, що професії у сфері металообробки зараз є одними з найбільш затребуваних та високооплачуваних — стартова зарплата токарів і фрезерувальників складає від 30 тисяч гривень і зростає залежно від розряду.



Як приклад успішного працевлаштування Котуков навів історію випускниці експериментального проєкту з навчання жінок «чоловічих» професій. 49-річна харків’янка після здобуття спеціальності оператора верстатів із програмним керуванням влаштувалася помічницею майстра на 50 тисяч гривень, а згодом її зарплата зросла до 70 тисяч.