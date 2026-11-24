Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна цього навчального року прийняв більше вступників — орієнтовно на 15%. Приріст зафіксували серед здобувачів бакалаврату, магістратури та аспірантури, розповів МГ «Об’єктив» проректор із науково-педагогічної роботи вишу Анатолій Бабічев.

«У нас на сьогодні вступники є майже з усіх регіонів України. За кількістю я не скажу, але це студенти із західних регіонів України, із центру, із півночі, із півдня. Тому багато хто обирає саме наш університет. Для когось із-за кордону — для когось це можливість навчатися онлайн. Для когось це, навпаки, можливість — хто знаходиться в Харкові або з області — приїжджати до Харкова і в очному форматі спілкуватися. Частина є, звичайно, не дуже велика, але є ті, які знаходяться за межами нашої України. Продовжує функціонувати наш освітній хаб в місті Мюнхен, Німеччина, де теж продовжують навчатися і вступають нові здобувачі освіти, ті, які тимчасово перебувають на території країн Європейського Союзу», — зазначив Бабічев.

Серед причин, які проректор пов’язує зі зростанням зацікавленості університетом, — оновлення освітніх програм, матеріально-технічна база та можливість проводити частину занять очно в Харкові.