Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина в этом учебном году принял больше поступающих — ориентировочно на 15%. Прирост зафиксировали среди соискателей бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, рассказал МГ «Объектив» проректор по научно-педагогической работе вуза Анатолий Бабичев.

«У нас на сегодняшний день поступающие есть почти из всех регионов Украины. По количеству я не скажу, но это студенты из западных регионов Украины, из центра, с севера, с юга. Поэтому многие выбирают именно наш университет. Для кого-то из-за границы — это возможность учиться онлайн. Для кого-то, наоборот, кто находится в Харькове или в области — приезжать в Харьков и в очном формате обучаться. Есть те, кто находится за пределами Украины. Продолжает функционировать наш образовательный хаб в городе Мюнхен, Германия, где тоже продолжают учиться и поступают новые соискатели образования — те, кто временно находится на территории стран Европейского Союза», — отметил Бабичев.

Среди причин, которые проректор связывает с ростом заинтересованности университетом, — обновление образовательных программ, материально-техническая база и возможность проводить часть занятий очно в Харькове.