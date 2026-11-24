Безопасные пространства ХНУ имени В. Н. Каразина сейчас могут охватить очным обучением более 2 тысяч студентов, рассказал МГ «Объектив» проректор по научно-педагогической работе вуза Анатолий Бабичев.

«Те студенты, которые находятся на территории Харькова и имеют желание приезжать в университет, получают очное обучение. Работу в лабораториях, общение, коммуникацию со сверстниками, с преподавателями, другие активности», — отметил Бабичев.

Он уточнил, что речь идет не о ежедневном посещении занятий всеми студентами с понедельника по пятницу или субботу. Обычно это несколько раз в неделю.

«Это определенные дни посреди рабочей недели, когда студенты могут прийти со своей группой в университет и получить очные консультации и учебные занятия… Все зависит от факультета и количества человек. Есть помещения, которые закреплены за каждым учебно-научным институтом, за каждым факультетом. И факультеты и институты уже определяют то расписание, по которому студенты могут посещать очную часть обучения», — пояснил проректор.

Он добавил, что университет работает над тем, чтобы большинство лабораторий могло работать в таких условиях, но получение статуса безопасной среды требует комплекса работ.

«Наш ЛандауЦентр имеет сертификат противорадиационного укрытия. Это комплекс и ремонтных, и строительных работ, и вентиляция, например, обеспечение доступности санитарных комнат. Целый комплекс работ, который необходимо было провести», — отметил Бабичев.

В вузе еще есть помещения, которые можно обустроить для офлайна, но для этого необходимы средства, добавил Бабичев.