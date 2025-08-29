В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹

То, что в Харькове есть подземные школы и планируют строить подземный детский сад, широко известно. Теперь обучение в безопасных помещениях становится более доступным для студентов. В Каразинском университете представили уже обустроенные пространства и анонсировали создание новых к февралю 2026 года, чтобы в целом охватить обучением в смешанном формате до 3,5 тысячи студентов. Об исключительно офлайне пока речи не идет. Как выглядят безопасные аудитории и кто их финансирует — в репортаже МГ «Объектив».

Василий Блиндюк, проректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Все оборудовано соответствующей пожарной сигнализацией, интернетом, видеонаблюдением. Все это у нас есть в каждом помещении.

Безопасное пространство обустроили в Каразинском университете.

Василий Блиндук, проректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Это подвальные помещения. Предыдущий этаж, где мы были, помещения были цокольные, но они сделаны с соответствующей защитой и так далее. Они имеют статус противорадиационного укрытия.

<br />

И уже полгода как это пространство площадью около 600 квадратных метров могут посещать студенты. Здесь есть четыре аудитории, каждая вмещает до 30 человек.

Василий Блиндюк, проректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Здесь у нас был акцент больше на компьютерные науки, искусственный интеллект, но здесь, если необходимо, проходят занятия с другими факультетами.

Харьковчанин Иван одновременно является и студентом, и работником лаборатории вуза.

Иван Малько, студент УНИ «Компьютерных наук и искусственного интеллекта», старший лаборант

Пока мы летом займемся неофициальной деятельностью, чтобы студентов, как бы сказать, привлечь к каким-то интересным девайсам, которых нет дома. То есть к тому, что есть именно в нашем институте. Мы занимаемся прототипированием, у нас есть на 3D-принтере различные образцы. Занимаемся кибербезопасностью.

Первый год у Ивана была исключительно дистанционка. Поэтому сейчас второкурсник очень доволен.

Иван Малько, студент УНИ «Компьютерных наук и искусственного интеллекта», старший лаборант

Онлайн-образование официальное, оно интересное, оно очень полезное, но все же оно не закрывает все вопросы, которые есть у студентов. Это нетворкинг, это знакомство, это изучение того, что тебе интересно.

Очное обучение возвращается в Каразинский университет впервые с начала большой войны. Такие новости несколько дней назад распространяли СМИ со ссылкой на заявление ректора Татьяны Кагановской. На самом деле, объясняет она, речь идет скорее об увеличении количества помещений для комбинированного или смешанного формата. Как обучать под землей еще и студентов задумались, когда в Харькове начали строить подземные школы.

Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Первое, что мы сделали, мы перенесли все наши лаборатории в безопасное пространство. Потому что сегодня некоторые специальности, к сожалению, не могут готовиться только онлайн. Поэтому на самом деле у нас университет уже второй год подряд работает в смешанном формате. На специальности химии, физики, биологии поступает небольшое количество студентов, поэтому они все занимаются очно в наших лабораториях.

Тогда все начиналось с 200-300 студентов.

Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Затем мы постепенно запускали процесс, когда у нас увеличилось количество безопасных пространств, мы запускали другие факультеты, например, социологический, юридический, факультет психологии, для проведения некоторых мероприятий, для коммуникаций, для встреч.

Сейчас же анонсируют очередной этап расширения — новые помещения должны быть обустроены к февралю 2026 года.

Василий Блиндюк, проректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Безопасное пространство, которое мы сейчас спроектировали и ведем работы, это 2500 квадратных метров. Учитывая, что это памятник архитектуры, мы прошли полный цикл согласований, начиная с архитектуры и заканчивая инвест-экспертизами. Мы рассчитываем, что там сможет заниматься около 1,5 тысячи человек, учитывая сменность.

Вместе с имеющимся новым пространством, отдельными лабораториями и ЕрмиловЦентром в целом хотят охватить до 3,5 тысячи студентов разных курсов и факультетов. Из 7-8 тысяч, которые физически находятся в Харькове.

Анатолий Бабичев, проректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Харьковчан примерно 55% первокурсников. Это где-то более 1,5 тысячи харьковчан. Все остальные – это из других регионов Украины. Есть часть, которая поступила за границей, конечно. У нас есть места в общежитии, поэтому, пожалуйста, какая-то часть студентов сегодня находится в общежитии. Всех желающих на сегодняшний момент мы полностью удовлетворяем.

Селить студентов в безопасных помещениях университета предлагает архитектор Ольга Клейтман, чтобы вдохнуть жизнь в вечернюю площадь Свободы. Такой проект ранее разработала ее студия.

Анатолий Бабичев, проректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Я этого проекта не видел, слышали, что об этом говорили, но пока мне кажется, что это не очень актуально.

Обустройство пространства, где уже изучают компьютерные науки, стоило 11 миллионов гривен.

Василий Блиндюк, проректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Финансирование было из нескольких направлений. Это благотворительная помощь. IT-кластер, NIX solutions. Айтишники нам помогали. Было государственное финансирование, нам частично выделили, и немного своего.

Помещения, которые откроют в феврале, обойдутся еще в 82 миллиона.