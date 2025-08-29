У Харкові будуть підземні виші? Що відбувається в університеті Каразіна 📹

Те, що у Харкові є підземні школи й мають намір побудувати підземний дитсадок, широкому загалу відомо. Тепер навчання в безпечних просторах роблять доступнішим для студентів. У Каразінському університеті презентували вже облаштовані приміщення й анонсували створення нових до лютого 2026 року, щоби загалом охопити навчанням у змішаному форматі до 3,5 тисячі студентів. Про виключно офлайн поки що не йдеться. Який вигляд мають безпечні авдиторії та хто їх фінансує – у репортажі МГ “Об’єктив”.

Василь Блиндюк, проректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Усе обладнано відповідною пожежною сигналізацією, інтернетом, відеонаглядом. Усе це в нас у кожному приміщенні є.

Безпечний простір облаштували у Каразінському університеті.

Василь Блиндюк, проректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Це підвальні приміщення. Попередній поверх, де ми були, це були цокольні, але вони зроблені з відповідним захистом і так далі. Вони мають статус протирадіаційного укриття.

<br />

І вже пів року як цей простір площею близько 600 квадратних метрів можуть відвідувати студенти. Тут є чотири авдиторії, кожна вміщає до 30 людей.

Василь Блиндюк, проректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Тут у нас був акцент більше на комп’ютерні науки, штучний інтелект, але тут, якщо необхідно, проходять заняття з іншими факультетами.

Харків’янин Іван водночас є і студентом, і працівником лабораторії вишу.

Іван Малько, студент ННІ “Комп’ютерних наук та штучного інтелекту”, старший лаборант

Поки ми влітку займемося неофіційною діяльністю, щоб студентів, як би сказати, приманити на якісь цікаві девайси, яких немає вдома. Тобто що є саме в нашому інституті. Ми займаємося прототипуванням, у нас є на 3D-принтері різні зразки. Займаємося кібербезпекою.

Перший рік в Івана була виключно дистанційка. Тож зараз другокурсник дуже задоволений.

Іван Малько, студент ННІ “Комп’ютерних наук та штучного інтелекту”, старший лаборант

Онлайн освіта офіційна, вона цікава, вона дуже корисна, але все ж таки вона не закриває всі питання, котрі є у студентів. Це нетворкінг, це знайомство, це вивчення того, що тобі цікаво.

Очне навчання повертається до Каразінського університету вперше від початку великої війни. Такі новини декілька днів тому ширили ЗМІ з посиланням на заяву ректорки Тетяни Кагановської. Насправді ж, пояснює вона, йдеться скоріше про збільшення кількості приміщень для комбінованого або ж змішаного формату. Як навчати під землею ще й студентів замислилися, коли в Харкові почали будувати підземні школи.

Тетяна Кагановська, ректорка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Перше, що ми зробили, ми перенесли всі наші лабораторії у безпечний простір. Тому що сьогодні деякі спеціальності, на жаль, не можуть готуватися тільки онлайн. Тому насправді у нас університет вже другий рік поспіль працює у змішаному форматі. На спеціальності хімії, фізики, біології вступає невелика кількість студентів, тому вони всі займаються очно в наших лабораторіях.

Тоді все починалося з 200-300 студентів.

Тетяна Кагановська, ректорка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Потім ми поступово запускали процес, коли вже у нас збільшилась кількість безпечних просторів, ми запускали інші факультети, наприклад, соціологічний, юридичний, факультет психології, для проведення деяких заходів, для комунікацій, для зустрічей.



Нині ж анонсують черговий етап розширення – нові приміщення мають облаштувати до лютого 2026 року.

Василь Блиндюк, проректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Безпечний простір, який ми зараз спроєктували й виконуються роботи, це 2500 квадратних метрів. Зважаючи на те, що це пам’ятка архітектури, ми пройшли повний цикл узгоджень, починаючи з архітектури і закінчуючи інвест-експертизами. Ми розраховуємо, що там зможе займатися десь 1,5 тисячі людей, зважаючи на змінність.

Разом з наявним новим простором, окремими лабораторіями та ЄрміловЦентром загалом хочуть охопити до 3,5 тисячі студентів різних курсів та факультетів. З 7-8 тисяч, які фізично перебувають у Харкові.

Анатолій Бабічев, проректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Харків’ян приблизно 55% першокурсників. Це десь більше ніж 1,5 тисячі харків’ян. Усі інші – це з інших регіонів України. Є частина, яка вступила за кордоном, звичайно. У нас є місця в гуртожитку, тому, будь ласка, якась частина студентів сьогодні знаходиться в гуртожитку. Всіх охочих на сьогоднішній момент ми повністю задовольняємо.

Селити студентів у безпечних просторах університету пропонує архітекторка Ольга Клейтман, аби вдихнути життя у вечірній майдан Свободи. Такий проєкт раніше розробила її студія.

Анатолій Бабічев, проректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Я цього проєкту не бачив, чули, що про це говорили, але поки що мені здається, що це не дуже на часі.

Облаштування простору, де вже вивчають комп’ютерні науки, коштувало 11 мільйонів гривень.

Василь Блиндюк, проректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Фінансування було з кількох напрямків. Це благодійна допомога. IT-кластер, NIX solutions. Айтівці нам допомагали. Було державне фінансування, нам частково виділили, і трошки-трошки свого.



Приміщення, що відкриють у лютому, обійдуться ще у 82 мільйони.