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Три дні кішка не могла спуститись з дерева: як рятували тварину в Харкові 📹

Суспільство 14:13   04.06.2026
Вікторія Яковенко
Три дні кішка не могла спуститись з дерева: як рятували тварину в Харкові 📹 Фото: Харківська міськрада

Працівники департаменту надзвичайних ситуацій спільно з СКП «Харківзеленбуд» врятували кішку, яка три дні не могла самостійно спуститися з дерева.

«Тварина перебувала на висоті близько третього поверху. Кішку успішно зняли та передали власниці», – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Відео: Харківська міськрада

кошку спасли в Харькове
Фото: Харківська міськрада
кошку спасли в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, на початку травня у Харкові фахівці департаменту надзвичайних ситуацій врятували двох каченят, які провалилися у зливну каналізацію на проспекті Аерокосмічному, повідомляли у пресслужбі мерії.  Рятувальники дістали птахів і доставили їх у КП «Центр поводження з тваринами».

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Автор: Вікторія Яковенко
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Три дні кішка не могла спуститись з дерева: як рятували тварину в Харкові 📹
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 14:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники департаменту надзвичайних ситуацій спільно з СКП «Харківзеленбуд» врятували кішку, яка три дні не могла самостійно спуститися з дерева.".