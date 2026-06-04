Три дні кішка не могла спуститись з дерева: як рятували тварину в Харкові 📹

Працівники департаменту надзвичайних ситуацій спільно з СКП «Харківзеленбуд» врятували кішку, яка три дні не могла самостійно спуститися з дерева.

«Тварина перебувала на висоті близько третього поверху. Кішку успішно зняли та передали власниці», – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Відео: Харківська міськрада

Нагадаємо, на початку травня у Харкові фахівці департаменту надзвичайних ситуацій врятували двох каченят, які провалилися у зливну каналізацію на проспекті Аерокосмічному, повідомляли у пресслужбі мерії. Рятувальники дістали птахів і доставили їх у КП «Центр поводження з тваринами».