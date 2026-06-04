Три дні кішка не могла спуститись з дерева: як рятували тварину в Харкові 📹
Фото: Харківська міськрада
Працівники департаменту надзвичайних ситуацій спільно з СКП «Харківзеленбуд» врятували кішку, яка три дні не могла самостійно спуститися з дерева.
«Тварина перебувала на висоті близько третього поверху. Кішку успішно зняли та передали власниці», – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Відео: Харківська міськрада
Нагадаємо, на початку травня у Харкові фахівці департаменту надзвичайних ситуацій врятували двох каченят, які провалилися у зливну каналізацію на проспекті Аерокосмічному, повідомляли у пресслужбі мерії. Рятувальники дістали птахів і доставили їх у КП «Центр поводження з тваринами».
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 14:13;