Три дня кошка не могла спуститься с дерева: как спасали животное в Харькове 📹
Фото: Харьковский горсовет
Сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций совместно с СКП «Харьковзеленстрой» спасли кошку, которая три дня не могла самостоятельно спуститься с дерева.
«Животное находилось на высоте около третьего этажа. Кошку успешно сняли и передали владелице», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Видео: Харьковский горсовет
Напомним, в начале мая в Харькове специалисты департамента чрезвычайных ситуаций спасли двух утят, провалившихся в сливную канализацию на Аэрокосмическом проспекте, сообщали в пресс-службе мэрии. Спасатели достали птиц и доставили их в КП «Центр обращения с животными».
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 14:13;