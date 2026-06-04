Три дня кошка не могла спуститься с дерева: как спасали животное в Харькове 📹

Сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций совместно с СКП «Харьковзеленстрой» спасли кошку, которая три дня не могла самостоятельно спуститься с дерева.

«Животное находилось на высоте около третьего этажа. Кошку успешно сняли и передали владелице», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, в начале мая в Харькове специалисты департамента чрезвычайных ситуаций спасли двух утят, провалившихся в сливную канализацию на Аэрокосмическом проспекте, сообщали в пресс-службе мэрии. Спасатели достали птиц и доставили их в КП «Центр обращения с животными».