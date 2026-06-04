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Три дня кошка не могла спуститься с дерева: как спасали животное в Харькове 📹

Общество 14:13   04.06.2026
Виктория Яковенко
Три дня кошка не могла спуститься с дерева: как спасали животное в Харькове 📹 Фото: Харьковский горсовет

Сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций совместно с СКП «Харьковзеленстрой» спасли кошку, которая три дня не могла самостоятельно спуститься с дерева.

«Животное находилось на высоте около третьего этажа. Кошку успешно сняли и передали владелице», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Видео: Харьковский горсовет

кошку спасли в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
кошку спасли в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, в начале мая в Харькове специалисты департамента чрезвычайных ситуаций спасли двух утят, провалившихся в сливную канализацию на Аэрокосмическом проспекте, сообщали в пресс-службе мэрии. Спасатели достали птиц и доставили их в КП «Центр обращения с животными».

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Автор: Виктория Яковенко
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Три дня кошка не могла спуститься с дерева: как спасали животное в Харькове 📹
Три дня кошка не могла спуститься с дерева: как спасали животное в Харькове 📹
04.06.2026, 14:13

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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 14:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций совместно с СКП «Харьковзеленстрой» спасли кошку, которая три дня не могла самостоятельно спуститься с дерева.".