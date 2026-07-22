Внимание врага сконцентрировано на севере от Харькова: данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, все бои, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, зафиксировали на Южно-Слобожанском направлении.

Враг атаковал 12 раз около Гоптовки, Лимана, Избицкого, Казачьей Лопани, Графского и Артельного.

На Купянском – штурмов РФ не зафиксировали.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 219 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 92 авиационных удара, сбросив 285 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9963 дрона-камикадзе и осуществил 3309 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян: