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Увага ворога сконцентрована на півночі від Харкова: дані Генштабу

Україна 08:26   22.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Увага ворога сконцентрована на півночі від Харкова: дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, всі бої, які були протягом минулої доби на Харківщині, зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку.

Ворог атакував 12 разів біля Гоптівки, Лимана, Ізбицького, Козачої Лопані, Графського та Артільного.

На Куп’янському – штурмів РФ не зафіксували.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень. Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 92 авіаційних удари, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9963 дрони-камікадзе та здійснив 3309 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 — із реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 08:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, всі бої, які були протягом минулої доби на Харківщині, зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку.".