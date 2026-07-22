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Трое погибших и 11 пострадавших, среди них – трое детей: последствия ударов РФ

Происшествия 08:52   22.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Трое погибших и 11 пострадавших, среди них – трое детей: последствия ударов РФ

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 июля проинформировал о последствиях обстрелов РФ в Харьковской области.

«В с. Русская Лозовая Дергачевской громады погибли женщины 51 и 50 лет, получил ранения 54-летний мужчина; в с. Безруки Дергачевской громады ранены 37-летний мужчина, острая реакция на стресс – у женщин 48 и 72 лет и 10-летнего мальчика; в пос. Золочев пострадали 60-летний мужчина, 45-летняя женщина и 12-летний мальчик; в с. Рай-Оленовка Песочинской громады погибла 66-летняя женщина, испытала острую реакцию на стресс 37-летняя женщина; в пос. Шевченко получила ранения 68-летняя женщина, острую реакция на стресс — 55-летний мужчина», –

В течение минувших суток по региону ударило такое вооружение:

  • КАБ;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • 19 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовоском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 08:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 июля проинформировал о последствиях обстрелов РФ Харьковской области.".