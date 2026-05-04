В Харькове спасли утят, провалившихся в канализацию (фото, видео)

Общество 12:45   04.05.2026
Виктория Яковенко
О спасении утят в Харькове сообщили в пресс-службе городского совета.

Там отметили, что специалисты департамента чрезвычайных ситуаций спасли двух утят, провалившихся в сливную канализацию на Аэрокосмическом проспекте.

«Спасатели достали птиц и доставили их в КП «Центр обращения с животными», где утят осмотрят и при необходимости помогут», — рассказали в мэрии.

Фото: Харьковский горсовет

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, пес Боцман, которого спали на пожаре в Харькове, теперь итальянец. Спасатели вытащили собаку из горящего дома в Новобаварском районе. Это произошло в конце марта. А потом его приютила семья из Италии. Фото с новой жизни пушистого погорельца опубликовал Центр обращения с животными.

Читайте также: «Их нашли в коробке»: кого подбросили энергетикам на Харьковщине (фото)

