Пес, спасенный из пожара в Харькове, теперь живет в солнечной Италии (фото)

Собаку Боцмана, которую 26 марта спасатели освободили из горящего дома в Новобаварском районе, приютила семья из Италии.

Об этом сообщили в КП «Центр обращения с животными». Там отметили, что после всего необходимого лечения, груминга и реабилитации начали активно искать семью для Боцмана.

«На наше сообщение откликнулась пара из Италии, которая имеет большой опыт жизни с таксами. Боцман сразу пришелся им по душе, и мы начали процесс его транспортировки. И теперь, после такой длинной дороги, можем сказать самое главное — Боцман дома. Теперь наш красавец живет в солнечной Италии, в любящей семье, где уже есть еще одна такса. После всего пережитого страха его ждут лишь долгие прогулки, безопасность, забота и спокойная жизнь”, — рассказали в приюте.

Напомним, 26 марта двух собак спасли на пожаре в Харькове. Пресс-служба ГСЧС проинформировала: горел частный дом в Новобаварском районе. С огня спасатели вынесли четырехлапых Бима и Боцмана. Они были в критическом состоянии, получив отравление угарным газом. Собак передали специалистам КП «Центр обращения с животными». Там отметили: ветеринары срочно осмотрели пациентов. Они в сильном стрессе и очень заброшенном состоянии. У псов – клещи и колтуны в шерсти. В худшем состоянии находился пес Бим.