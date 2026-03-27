Спасение собак из горящего дома в Харькове: Бим в тяжелом состоянии (фото)

В КП «Центр обращения с животным» сообщили о состоянии двух собак, которых накануне, 26 марта, спасатели освободили из горящего дома в Новобаварском районе.

В приюте говорят: животные находятся в сильном стрессе и в очень заброшенном состоянии.

«При осмотре врачи обнаружили многочисленных клещей, а шерсть была в колтунах… Бим находится в тяжелом состоянии из-за сильного отравления угарным газом. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние», — говорится в сообщении.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове ищут хозяев кошки, которую 21 марта сняли с тополя на Мерефянском шоссе коммунальщики. После спасения ее доставили в Центр обращения с животными на Аэрокосмическом проспекте.