Какие змеи живут на Харьковщине и как различать ядовитых и безопасных

В КП «Центр обращения с животными» напомнили, что ужи, живущие в центре Харькова, являются безопасными и очень полезными существами и призывали горожан не обижать их.

«С наступлением тепла в КП “Центр обращения с животными” начали поступать обращения со странной просьбой… чтобы мы отравили змей. Мы понимаем страх людей перед этими существами, но важно знать, что змеи играют важную роль в природе: они контролируют популяцию грызунов, уничтожая мышей и крыс, благодаря чему уменьшается риск распространения инфекций и паразитов. В то же время они являются неотъемлемой частью пищевой цепи, поддерживают баланс экосистемы и служат показателем того, что окружающая среда остается здоровой и живой», — подчеркнули в КП Центр обращения с животными.

🐍 В Харьковской области: живут

🔸 Уж обычный;

🔸 Уж водяной;

🔸 Медянка обычная;

🔸 Гадюка Никольского;

🔸 Гадюка степная.

Также встречается безногая ящерица веретельница восточная, которая похожа на змей и которую очень часто путают с Медянкой обыкновенной.

«Обе гадюки и Медянка степная занесены в Красную книгу Харьковской области и охраняются законом. Ядовитыми на Харьковщине только два вида змей: это гадюка Никольского и гадюка степная. Другие виды змей и особенно безногая ящерица веретеница, никакой опасности для человека не представляют. К тому же гадюка степная на территории города считается вымершей ‼️, ведь неизвестно ни одной находки за несколько последних десятилетий», — рассказали в КП «Центр обращения с животными».

А вот змею Никольского можно встретить в лесу на севере Харькова в районе Пятихаток и Малой Даниловки. Ее укус обычно не смертелен, но может иметь серьезные последствия. Поэтому следует помнить, что гадюка Никольского не нападает первой. Укус возможен, если на него наступить или пытаться его поймать. Поэтому во время пребывания в лесу нужно надевать брюки и закрытую обувь и смотреть под ноги.

Если гадюка все же укусила, то следует внимательно осмотреть место укуса.

«След укуса неядовитых змей обычно напоминает поверхностные царапины, а у гадюк два длинных зуба, которые они достаточно глубоко вонзаются в кожу. После чего очень быстро возникает боль, укушенное место начинает распухать и отекать. При укусе необходимо срочно вызвать скорую помощь. В ожидании медиков следует положить пострадавшего в тень и обеспечить ему много питья. Поскольку на месте укуса быстро развивается отек и конечность опухает, ее нужно освободить от тесной обуви или одежды, кольца и браслеты снять. Ни в коем случае нельзя перетаскивать пострадавшую конечность ремнем или веревкой», — посоветовали в КП «Центр обращения с животными».

Почему змеи появляются в постройках?

Весной в зданиях, расположенных у берегов реки Лопань, в центре Харькова, змеи часто заползают в помещения. Все эти существа являются водяными ужами. Они абсолютно безопасны, неядовиты и даже не кусаются, если их поймать. Они могут быть черной или «шахматной» (пятнистой) окраски и не представляют никакой угрозы для человека.

Водяной уж – это редкий для Харьковщины вид. Именно в центре Харькова эти пресмыкающиеся нашли для себя убежище и образовали стабильную популяцию.

Осенью водяные ужи уходят на зимовку подальше от реки и прячутся в подвалы и полости под постройками. Весной некоторые из этих змей могут по щелям случайно проникать в жилища людей, потому что змея не очень понимает – куда ее приведет та или иная щель.

В апреле водяные ужи долгое время не идут к воде, а находятся на берегу, греются на солнце. В конце весны и летом водяные ужи живут на берегу реки, а питаются в воде, где охотятся на рыб.