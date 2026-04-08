Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий

Фиаско «Русской весны» в Харькове 8 апреля 2014 года войдет в историю Украины. Этой дате нужно уделить больше внимания в учебниках, считает Александр Скакун. В тот момент он был первым заместителем начальника УСБУ в Харьковской области и возвращал флаг Украины на крышу здания ХОГА.

«На самом деле, именно в этот день нам удалось сломать хребет кремлевской мысли о том, что возможно повторить историю начала ХХ века и использовать город Харьков как временную столицу, создав на территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей «Новороссию». Я уверен, что в планах было бы ее потом переназвать какой-то там а-ля советской Украиной со столицей в городе Харькове. И, как это было уже в истории Украины, опять ползти в сторону Киева и в сторону запада нашей страны своим влиянием. Чтобы потом установить свой режим на территории всей Украины. И уверяю вас, если бы, не дай Бог, произошел такой сценарий, то город Харьков опять бы перестал быть столицей этого образования. В планах была опять столица Украины Киев, но Украины, которая подконтрольна Российской империи», — поделился Скакун в комментарии МГ «Объектив».

Напомним, 8 апреля 2014 года состоялся штурм здания ХОГА с участием бойцов винницкого спецподразделения «Ягуар». На тот момент здание захватили участники пророссийского сепаратистского движения, которые накануне объявляли себя депутатами и голосовали за провозглашение так называемой «ХНР».

Александр Скакун подчеркнул: «Весь этот план провалился 8 апреля 2014 года. Поэтому это очень серьезная дата, которой, на самом деле, не до конца отдано должное, на самом деле, — ни населением, ни историками. Я не видел и в учебниках Украины широкого обсуждения этой даты, анализа возможных последствий в сравнении с историческими парадигмами начала ХХ века».

По его мнению, в РФ эту дату помнят до сих пор и «передают приветы» Харьковщине. Таким можно считать резкую активизацию воздушного террора города и региона в последнюю неделю. В частности, серию из нескольких суток беспрерывной атаки БпЛА на Харьков и масштабные удары по области этой ночью. По информации ХОВА, в течение суток регион атаковали более полусотни беспилотников, «прилеты» были в пяти районах. По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате ударов, в частности, возник масштабный пожар на гражданском предприятии в Харьковском районе (по информации МГ «Объектив», горит нефтеперерабатывающий завод в Мерефе).

«Так сказать, очередной «привет» Харькову от нашего врага. Тем не менее, у харьковчан, у Харькова, у украинцев в истории никогда не опускались руки. Руки не опустятся и в этот раз, и в этой войне», — прокомментировал Скакун.

