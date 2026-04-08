Двое пострадавших: Синегубов рассказал о последствиях обстрелов региона
За сутки оккупанты атаковали 17 населенных пунктов Харьковщины. В результате обстрелов пострадали двое людей, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Качаловка Краснокутской громады пострадал 40-летний мужчина; в с. Высокое Золочевской громады пострадала 50-летняя женщина», – уточнил Сиинегубов.
В течние суток по Харьковщине ударило такое вооружение:
- пять КАБов;
- 24 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- 37 БпЛА (тип устанавливается).
Под обстрелами за сутки оказалась гражданская инфраструктура в Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Чугуевском районах.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 08:45;