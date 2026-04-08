Двое пострадавших: Синегубов рассказал о последствиях обстрелов региона

За сутки оккупанты атаковали 17 населенных пунктов Харьковщины. В результате обстрелов пострадали двое людей, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Качаловка Краснокутской громады пострадал 40-летний мужчина; в с. Высокое Золочевской громады пострадала 50-летняя женщина», – уточнил Сиинегубов.

В течние суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

пять КАБов;

24 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

37 БпЛА (тип устанавливается).

Под обстрелами за сутки оказалась гражданская инфраструктура в Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Чугуевском районах.