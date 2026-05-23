Более суток нефтегазовые объекты Харьковщины под огнем россиян

Происшествия 17:27   23.05.2026
Оксана Якушко
Более суток россияне массированно атакуют нефтегазовые объекты Группы Нафтогаз в Харьковской и Полтавской областях, сообщили в компании.

Сейчас есть серьезные повреждения оборудования и бушуют масштабные пожары.

«Самое важное — персонал успели эвакуировать. На местах работают все соответствующие службы. Ситуация остается сложной. Оценить последствия атак пока невозможно из-за опасности повторных ударов», — отметили в Нафтогазе.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», Белгородская область получила нового руководителя – им стал генерал Александр Шуваев, сообщает Служба внешней разведки Украины, алкоголик и военный преступник.

Автор: Оксана Якушко
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2026 в 17:27;

