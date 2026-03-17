20 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: идут пять боев
Фото: 34 ОБрМП
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах Волчанска и Песчаного и в направлении Охримовки и Бочкового. Три боя продолжаются.
На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новоплатоновки. Здесь продолжаются два боя.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 217 атак, отметили в Генштабе.
Напомним, оккупанты продвинулись на Харьковщине. Об этом заявили аналитики проекта DeepState. Они скорректировали карту фронта на Купянском направлении, сообщив, что враг захватил новые территории в районе Песчаного. В последний раз линия фронта в Харьковской области менялась еще в феврале.
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, фронт, харьковщина;
Если вам интересна новость: «20 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: идут пять боев», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 16:46;