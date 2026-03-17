20 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: идут пять боев

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах Волчанска и Песчаного и в направлении Охримовки и Бочкового. Три боя продолжаются.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новоплатоновки. Здесь продолжаются два боя.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 217 атак, отметили в Генштабе.

Напомним, оккупанты продвинулись на Харьковщине. Об этом заявили аналитики проекта DeepState. Они скорректировали карту фронта на Купянском направлении, сообщив, что враг захватил новые территории в районе Песчаного. В последний раз линия фронта в Харьковской области менялась еще в феврале.