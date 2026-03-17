Live

20 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: идут пять боев

Фронт 16:46   17.03.2026
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах Волчанска и Песчаного и в направлении Охримовки и Бочкового. Три боя продолжаются.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новоплатоновки. Здесь продолжаются два боя.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 217 атак, отметили в Генштабе.

Напомним, оккупанты продвинулись на Харьковщине. Об этом заявили аналитики проекта DeepState. Они скорректировали карту фронта на Купянском направлении, сообщив, что враг захватил новые территории в районе Песчаного. В последний раз линия фронта в Харьковской области менялась еще в феврале.

Читайте также: Наводил удары по Харькову: безработный горожанин проведет в тюрьме 15 лет

Популярно
Новости Харькова — главное 17 марта: что с ценами, приговор наводчику
Новости Харькова — главное 17 марта: что с ценами, приговор наводчику
17.03.2026, 16:03
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
16.03.2026, 12:37
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
16.03.2026, 13:33
Пять счетчиков тепла украли в Харькове: какие последствия для жителей (видео)
Пять счетчиков тепла украли в Харькове: какие последствия для жителей (видео)
17.03.2026, 12:34
Побег за границу за 20 тысяч евро: среди задержанных в Харькове – гражданин РФ
Побег за границу за 20 тысяч евро: среди задержанных в Харькове – гражданин РФ
17.03.2026, 14:34
20 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: идут пять боев
20 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: идут пять боев
17.03.2026, 16:46

Новости по теме:

16.03.2026
БпЛА и FPV-дроны падали на Харьков и область – данные прокуратуры
11.03.2026
С начала суток враг трижды атаковал на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
28.02.2026
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
28.02.2026
Три атаки провели оккупанты на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
25.02.2026
Четыре боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «20 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: идут пять боев», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 16:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".