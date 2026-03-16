В Deep State сообщили о продвижении ВС РФ на Харьковщине

Украина 11:50   16.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Deep State сообщили о продвижении ВС РФ на Харьковщине

Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, как поменялась линия фронта. Это первые подтвержденные аналитикам изменения в регионе с февраля месяца. 

По данным экспертов, враг захватил новые территории в районе Песчаного. Населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что утром 16 марта россияне атаковали Харьков. БпЛА прилетели по Шевченковскому и Киевскому районам. Информации о пострадавших нет, однако повреждена транспортная инфраструктура.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 11:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, как поменялась линия фронта.".