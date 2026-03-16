В Deep State сообщили о продвижении ВС РФ на Харьковщине

Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, как поменялась линия фронта. Это первые подтвержденные аналитикам изменения в регионе с февраля месяца.

По данным экспертов, враг захватил новые территории в районе Песчаного. Населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что утром 16 марта россияне атаковали Харьков. БпЛА прилетели по Шевченковскому и Киевскому районам. Информации о пострадавших нет, однако повреждена транспортная инфраструктура.