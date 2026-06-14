Сегодня 14 июня 2026: какой праздник и день в истории

14 июня – Всемирный день донора крови, в Украине – День работников текстильной и легкой промышленности. В 1777-м 14 июня утвердили звездно-полосатый флаг США. В 1830-м началась французская колонизация Алжира. В 1834-м запатентовали наждачную бумагу. В 1891-м родился лидер ОУН и основатель Сечевых стрельцов Евгений Коновалец. В 1940-м войска нацистской Германии вошли в Париж. В 1965-м Пол Маккартни записал в студии песню «Yesterday». В 2014-м российские террористы сбили возле Луганского аэропорта украинский самолет Ил-76, погибли 49 военных.

Праздники и памятные даты 14 июня

Второе воскресенье июня в Украине – День работников текстильной и легкой промышленности. В мире – День информирования о насилии в отношении женщин и детей.

14 июня – Всемирный день донора крови.

Также сегодня: Международный день блогера, Международный день натуристов (День нудиста), Международный день ванны.

14 июня в истории

14 июня 1777 года Второй континентальный конгресс утвердил звездно-полосатый флаг США. Подробнее.

14 июня 1830 года началась французская колонизация Алжира. В этот день 34 тысячи французских солдат высадились на берег в 27 километрах к западу от города Алжир – в порту городка Сиди-Фредж. Подробнее.

14 июня 1834 года запатентовали наждачную бумагу. Патент получил Исаак Фишер — младший, гражданин США из Спрингфилда. Подробнее.

14 июня 1891 года родился будущий основатель корпуса Сечевых стрельцов, полковник Армии УНР и глава ОУН Евгений Коновалец. Подробнее.

14 июня 1940 года войска нацистской Германии вошли в Париж.

Это произошло в результате молниеносной наступательной кампании, которую Вермахт начал 10 мая 1940 года – вторжением в Нидерланды, Бельгию и Люксембург. Нидерланды сопротивлялись, но остановить немецкую военную машину не могли. 14 мая страна капитулировала. Еще перед тем, 13 мая, немецкие войска прорвали французскую оборону возле Седана, а уже 21 мая достигли Ла-Манша. Следствием этого стало отрезание 28 французских и английских дивизий от главных сил и эвакуация их морем из Дюнкерка – в Великобританию. Остатки французской армии на континенте даже после этого продолжали сопротивляться. Но немцы быстро продвигались в сторону столицы. Все время, которое длилась эта военная катастрофа, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль пытался удержать своих французских коллег от капитуляции. Он, в частности, надеялся на более активную поддержку со стороны США и лично президента Рузвельта. Но тот не мог преодолеть изоляционистов в собственном Конгрессе и даже собственной администрации.

«Французский премьер Поль Рейно телеграфировал президенту Франклину Рузвельту, прося именно такой помощи — объявления войны, а если нет, то любой возможной помощи. Рузвельт ответил, что Соединенные Штаты готовы направить материальную помощь — и желают опубликовать это обещание, — но государственный секретарь Корделл Халл выступил против такой публикации, зная, что Гитлер, как и союзники, воспримут такое публичное заявление о помощи только как прелюдию к официальному объявлению войны. Хотя материальная помощь будет предоставлена, никаких официальных и публичных обязательств не будет», – пишет проект History.

8 июня передовые силы нацистов вышли на берега реки Сена. Правительство Франции покинуло Париж. Возможностей остановить немцев руководство государства уже не видело и рассматривало разные варианты мирных переговоров. Столицу Франции захватчики взяли без боя. Значительное количество парижан (по разным оценкам – до двух миллионов) успели уехать. Оставшиеся 14 июня услышали объявление на немецком языке о введении комендантского часа. После падения Парижа правительство Франции возглавил маршал Филипп Петен. Его единственной целью в это время было заключение мирного договора «любой ценой». 22 июня 1940 года Франция капитулировала, подписав перемирие с Германией в Компьене.

60% территории страны были оккупированы. Остальным формально руководило правительство Петена, вошедшее в историю как коллаборационистский режим Виши.

14 июня 1965 года Пол Маккартни записал в студии песню «Yesterday», которой суждено было стать одним из самых известных хитов группы «The Beatles». Подробнее.

14 июня 2014 года наемники «Вагнера» ​​совместно с боевиками так называемой «ЛНР» сбили возле Луганского аэропорта самолет Ил-76 ВВС Украины. Подробнее.

Церковный праздник 14 июня

Сегодня чтят всех святых земли Украинской. Это переходной праздник, который отмечают во второе воскресенье после Пятидесятницы. Подробнее. Также 14 июня чтят память пророка Елисея. Подробнее.

Народные приметы

Если дождь пошел в этот день — еще семь недель будут непогожими.

Если к 14 июня развелось много комаров, то будет урожай ягод.

Если тучами летает мошкара – к урожаю грибов.

Что нельзя делать 14 июня

Нельзя лениться.

Нельзя отказывать в подаянии.

Нельзя ссориться и завидовать.