Сегодня 26 мая: какой день в истории

26 мая 1648 года войско под руководством Богдана Хмельницкого победило поляков под Корсунем. В 1940-м началась эвакуация войск союзников из Дюнкерка. В 1953-м произошло Норильское восстание политзаключенных, возглавляемое украинцами. В 2014-м произошло первое сражение за Донецкий аэропорт.

Праздники и памятные даты 26 мая

26 мая в Украине – День химика и День города Киев (оба отмечают в последнее воскресенье мая).

В мире – Всемирный день рыжих.

Также отмечают: Всемирный день Дракулы, Всемирный день линди-хопа (это афро-американский парный танец).

26 мая в истории

26 мая 1648 года войско Богдана Хмельницкого совместно с крымскими татарами разгромило польскую армию Николая Потоцкого под Корсунем. Подробнее.

26 мая 1940 года началась эвакуация войск союзников из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Это одна из самых известных и удивительных операций начала войны, ведь своих (а также французских и бельгийских) военных вывозили все британцы, у которых были хоть какие-то плавсредства. Это происходило под вражеским огнем, и удалось.

Операция спасения носила условное название «Динамо». Дело дошло до срочной эвакуации по морю после того, как немцы совершили свое молниеносное наступление на территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, а также прорвали линию Мажино во Франции. В результате части британских экспедиционных сил вместе с частью французских и остатками бельгийских войск оказались «прижатыми» к воде в районе портового города Дюнкерк на берегу Ла-Манша. Впервые идеи об эвакуации высказал командующий британскими войсками лорд Горт еще 18 мая. Однако «переплыть Ла-Манш» – это была совсем непростая задача. Параллельно нужно было вести бои и отражать безудержное наступление врага. Так что операция «Динамо» состояла одновременно из боев и эвакуации. 20 мая правительство Великобритании, возглавляемое Черчиллем, «кинуло клич» всем британцам: начали собирать для эвакуации любые суда, способные преодолеть Ла-Манш в обе стороны. Также мобилизовали все имеющиеся корабли военно-морского и торгового флотов: накопилось 693 английских и около 250 французских. Кроме того, реквизировали 40 голландских шхун, находившихся в британских портах в тот момент.

21 мая немцы перешли в наступление, чтобы захватить порты, однако британцы контратаковали и отбросили врага на несколько километров. Несмотря на отчаянное сопротивление союзников, уже 23 мая немцы вышли к Кале – в 16 км до Дюнкерка. Французы и британцы дали танковым дивизиям немцев бой в ночь с 23 на 24 мая. И неожиданно 24 мая Гитлер приказал своей армии приостановить наступление и «не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км». Радиосообщение об этом приказе перехватили англичане. Стало ясно, что это единственный и последний шанс на спасение.

Вечером 26 мая британский экспедиционный корпус получил приказ об эвакуации. К военным на помощь выдвинулась самая странная морская флотилия всех времен – рядом с военными кораблями и крупными торговыми судами плыли обычные частные яхты и катера. Каждый из спасателей рисковал жизнью, ведь их поливала огнем вражеская артиллерия, а с неба бомбила авиация. Несмотря на это, операция набирала обороты.

Пока большие корабли грузили военных в самом порту Дюнкерка, небольшие швартовались к импровизированным причалам вдоль побережья, которые создали военные, загнав в воду колонны автомобилей. Катера вообще подходили к самому побережью так, что военные могли добраться до них на лодках и спасательных шлюпках, или вообще вплавь. Конечно, далеко не все люди и суда пережили эту эвакуацию. Но, по официальным данным военно-морского министерства Великобритании, эвакуировать удалось около 338 тысяч военнослужащих – как британцев, так и союзников. При этом на этапе планирования операции надеялись спасти хотя бы 45 тысяч человек. Благодаря этому истинно народному подвигу Великобритания сохранила свою кадровую армию, а Франция получила силы сопротивления, которые продолжали бороться за ее освобождение от оккупации.

26 мая 1953 года в системе советского ГУЛАГа началось самое массовое и продолжительное восстание узников – Норильское. В нем принимали участие все отделения «Горлага» и два отделения «Норильлага». В общей сложности восстало более 16 тыс. человек. Большинство из них были украинцами, осужденными преимущественно за национализм на 25 лет. Подробнее.

26 мая 2014 года произошло первое сражение за Донецкий аэропорт. Подробнее.

Церковный праздник 26 мая

26 мая чтят память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Карп был учеником и спутником святого апостола Павла. Зная Карпа, как человека добродетельного, апостол Павел поставил его епископом Берии Фракийской. Апостол Карп ходил с проповедью Евангелия на остров Крит. Умер мирно в Берии (по другим источникам принял мученическую кончину во времена гонений императора Нерона). Святой апостол Алфей происходил из галилейского города Капернаума и был отцом апостолов Иакова Алфеева и Матфея.

Народные приметы

Если в этот день пошел дождь, то весь остаток мая будет дождливым.

Если появилось много мошек, то будет богатый урожай грибов.

Если 26 мая гроза – летом будет часто дождь.

Что нельзя делать 26 мая

В этот день нельзя плакать, иначе весь год будете лить слезы.

Нельзя лениться и бездельничать.

Нельзя давать другим в пользование личные вещи.