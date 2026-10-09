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Россияне атаковали пригород Харькова – есть пострадавшие

Происшествия 09:26   09.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне атаковали пригород Харькова – есть пострадавшие Фото: Samuel King Jr/Flickr.com

Утром 9 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстрелял пригород Харькова.

По предварительной информации, в результате «прилетов» есть пострадавшие – на месте ударов уже работают медики.

Другие последствия обстрела еще устанавливают.

Напомним, взрывы в пригороде прозвучали около 09:00 – звуки прилетов были слышны и в некоторых районах Харькова. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе обстрела, а мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали в регионе ракеты типа «Бандероль», которые летели в сторону Песочина.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 09:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 9 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстрелял пригород Харькова.".