Россияне атаковали пригород Харькова – есть пострадавшие

Утром 9 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг обстрелял пригород Харькова.

По предварительной информации, в результате «прилетов» есть пострадавшие – на месте ударов уже работают медики.

Другие последствия обстрела еще устанавливают.

Напомним, взрывы в пригороде прозвучали около 09:00 – звуки прилетов были слышны и в некоторых районах Харькова. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе обстрела, а мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали в регионе ракеты типа «Бандероль», которые летели в сторону Песочина.