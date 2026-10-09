Оттолкнул, защищаясь: копы расследуют конфликт между ТЦК и пенсионеркой

В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали видео, которое ранее начали распространять в соцсетях. На нем зафиксировали конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной. В него попыталась вмешаться пожилая женщина, но якобы получила травмы в результате падения.

По версии ОТЦК и СП, на военнослужащих группы оповещения напал мужчина, потом в конфликт вмешалась и женщина.

«Во время стычки военнослужащий, защищаясь, оттолкнул вмешавшуюся в конфликт женщину. В результате падения женщина получила травмы. Правоохранительные органы возбудили уголовное производство», – пишут в сообщении.

Видео: Типичное ХТЗ

Руководство Харьковского ОТЦК и СП также проверяет все обстоятельства происшествия и способствует органам досудебного расследования, предоставляет необходимую информацию и обеспечивает доступ к материалам, необходимым для объективного выяснения обстоятельств, отметили в ТЦК.

Тем временем в соцсетях пишут, что у женщины якобы сломана ключица в результате падения.