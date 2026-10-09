Live
  • Пт 09.10.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 44.85
  • EUR 50.14

Оттолкнул, защищаясь: копы расследуют конфликт между ТЦК и пенсионеркой

Происшествия 08:14   09.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Оттолкнул, защищаясь: копы расследуют конфликт между ТЦК и пенсионеркой Скриншот

В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали видео, которое ранее начали распространять в соцсетях. На нем зафиксировали конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной. В него попыталась вмешаться пожилая женщина, но якобы получила травмы в результате падения. 

По версии ОТЦК и СП, на военнослужащих группы оповещения напал мужчина, потом в конфликт вмешалась и женщина.

«Во время стычки военнослужащий, защищаясь, оттолкнул вмешавшуюся в конфликт женщину. В результате падения женщина получила травмы. Правоохранительные органы возбудили уголовное производство», – пишут в сообщении.

Видео: Типичное ХТЗ

Руководство Харьковского ОТЦК и СП также проверяет все обстоятельства происшествия и способствует органам досудебного расследования, предоставляет необходимую информацию и обеспечивает доступ к материалам, необходимым для объективного выяснения обстоятельств, отметили в ТЦК.

Тем временем в соцсетях пишут, что у женщины якобы сломана ключица в результате падения.

Читайте также: Мобилизация в Харькове: что приняли на совещании РВА

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Мобилизация в Харькове: что приняли на совещании РВА
Мобилизация в Харькове: что приняли на совещании РВА
08.10.2026, 12:38
Более 100 тыс. приманок разбросали в четырех районах Харьковщины
Более 100 тыс. приманок разбросали в четырех районах Харьковщины
08.10.2026, 21:07
Новости Харькова — главное 9 октября: как прошла ночь, бои на Купянщине
Новости Харькова — главное 9 октября: как прошла ночь, бои на Купянщине
09.10.2026, 09:16
Как будут отключать свет в Харьковской области 9 октября
Как будут отключать свет в Харьковской области 9 октября
08.10.2026, 21:33
Новости Харькова — главное 8 октября: удары РФ, совещание по мобилизации
Новости Харькова — главное 8 октября: удары РФ, совещание по мобилизации
08.10.2026, 22:00
Россияне атаковали пригород Харькова – есть пострадавшие
Россияне атаковали пригород Харькова – есть пострадавшие
09.10.2026, 09:26

Новости по теме:

09.10.2026
Новости Харькова — главное 9 октября: как прошла ночь, бои на Купянщине
08.10.2026
Бесплатный проезд в Харькове и восстановление – на что повлияет режим экономии
08.10.2026
В Харькове и области начались аварийные отключения, ГПО не отменили
08.10.2026
Новости Харькова — главное 8 октября: удары РФ, совещание по мобилизации
07.10.2026
Восстановление дома в Харькове после удара КАБами: часть жителей отселят


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Оттолкнул, защищаясь: копы расследуют конфликт между ТЦК и пенсионеркой», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 08:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На нем зафиксировали конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной.".