Відштовхнув, захищаючись: копи розслідують конфлікт між ТЦК та пенсіонеркою

У Харківському ОТЦК та СП прокоментували відео, яке раніше почали розповсюджувати у соцмережах. На ньому зафіксували конфлікт між співробітниками ТЦК та чоловіком. У нього спробувала втрутитися літня жінка, але начебто отримала травми внаслідок падіння.

За версією ОТЦК та СП, на військовослужбовців групи оповіщення напав чоловік, потім у конфлікт втрутилася і жінка.

“Під час сутички військовослужбовець, захищаючись, відштовхнув жінку, яка втрутилася в конфлікт. Унаслідок падіння жінка зазнала травм. Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження“, – пишуть у повідомленні.

Відео: Типове ХТЗ

Керівництво Харківського ОТЦК та СП також перевіряє всі обставини події і сприяє органам досудового розслідування, надає необхідну інформацію та забезпечує доступ до матеріалів, необхідних для об’єктивного з’ясування обставин, зазначили у ТЦК.

Тим часом у соцмережах пишуть, що у жінки нібито зламана ключиця внаслідок падіння.