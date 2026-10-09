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Відштовхнув, захищаючись: копи розслідують конфлікт між ТЦК та пенсіонеркою

Події 08:14   09.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Відштовхнув, захищаючись: копи розслідують конфлікт між ТЦК та пенсіонеркою Скріншот

У Харківському ОТЦК та СП прокоментували відео, яке раніше почали розповсюджувати у соцмережах. На ньому зафіксували конфлікт між співробітниками ТЦК та чоловіком. У нього спробувала втрутитися літня жінка, але начебто отримала травми внаслідок падіння. 

За версією ОТЦК та СП, на військовослужбовців групи оповіщення напав чоловік, потім у конфлікт втрутилася і жінка.

Під час сутички військовослужбовець, захищаючись, відштовхнув жінку, яка втрутилася в конфлікт. Унаслідок падіння жінка зазнала травм. Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження“, – пишуть у повідомленні.

Відео: Типове ХТЗ

Керівництво Харківського ОТЦК та СП також перевіряє всі обставини події і сприяє органам досудового розслідування, надає необхідну інформацію та забезпечує доступ до матеріалів, необхідних для об’єктивного з’ясування обставин, зазначили у ТЦК.

Тим часом у соцмережах пишуть, що у жінки нібито зламана ключиця внаслідок падіння.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 08:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На ньому зафіксували конфлікт між співробітниками ТЦК та чоловіком.".