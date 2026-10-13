Конфлікт між ТЦК і пенсіонеркою: 29-річному фігуранту вручили підозру

Правоохоронці вручили підозру військовослужбовцю ТЦК, який, за даними слідства, штовхнув літню жінку під час конфлікту, що виник у ході мобілізаційних заходів в Індустріальному районі Харкова.

У ГУ Нацполіції в Харківській області нагадали, що пенсіонерка внаслідок падіння зазнала тілесних ушкоджень, її шпиталізували. Про інцидент правоохоронцям повідомив син потерпілої 8 жовтня.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.

«У ході досудового розслідування поліцейські встановили обставини події та особу військовослужбовця, причетного до травмування жінки. Наразі 29-річному фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення», – додали копи.

Санкція стаття передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Харкові поліція з’ясовувала обставини штовханини в Індустріальному районі. До поліціянтів звернувся син 73-річної жінки. Заявив, що його матір штовхнув чоловік у військовій формі, вона отримала травми та потрапила в лікарню. Відео «розбірки» облетіло соцмережі. У ГУ Нацполіції Харківщини прокоментували події так. Жінка через камеру відеоспостереження побачила чоловіків у військовій формі, які проводили мобілізаційні заходи. Після цього вийшла на вулицю, щоб втрутитися в конфлікт. Один із чоловіків штовхнув пенсіонерку, і вона впала. У Харківському обласному ТЦК і СП відзначили, що перевіряють всі обставини події. Попередньо встановили, що на військовослужбовців групи оповіщення напав агресивний громадянин. І під час сутички військовий, захищаючись, відштовхнув жінку, яка втрутилася в конфлікт. Поліція розпочала кримінальне провадження.