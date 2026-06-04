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Вдарив цеглиною по голові пенсіонерку заради телефона і пляшок із горілкою

Події 21:54   04.06.2026
Оксана Якушко
Вдарив цеглиною по голові пенсіонерку заради телефона і пляшок із горілкою

Розбійний напад на пенсіонерку стався 2 червня у селі Варварівка Близнюківської територіальної громади, повідомляє Нацполіція.

37-річний чоловік, що перебував у стані алкогольного спʼяніння, вдерся до будинку 81-річної жінки. Він декілька разів ударив її цеглиною по голові та в обличчя. Від отриманих травм жінка втратила свідомість. Тим часом зловмисник заволодів мобільним телефоном і двома пляшками горілки, а потім втік у невідомому напрямку.

Поліціянти швидко встановили місцеперебування зловмисника, затримали його і повідомили фігуранту про підозру за статтею розбій. Правопорушник може сісти за ґрати на 15 років.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 21:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розбійний напад на пенсіонерку стався 2 червня у селі Варварівка Близнюківської територіальної громади, повідомляє Нацполіція.".