Вдарив цеглиною по голові пенсіонерку заради телефона і пляшок із горілкою
Розбійний напад на пенсіонерку стався 2 червня у селі Варварівка Близнюківської територіальної громади, повідомляє Нацполіція.
37-річний чоловік, що перебував у стані алкогольного спʼяніння, вдерся до будинку 81-річної жінки. Він декілька разів ударив її цеглиною по голові та в обличчя. Від отриманих травм жінка втратила свідомість. Тим часом зловмисник заволодів мобільним телефоном і двома пляшками горілки, а потім втік у невідомому напрямку.
Поліціянти швидко встановили місцеперебування зловмисника, затримали його і повідомили фігуранту про підозру за статтею розбій. Правопорушник може сісти за ґрати на 15 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 21:54;