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Образилася, що ледь не вбила: 5 разів вдарила ножем знайомого на Харківщині

Події 17:56   18.07.2026
Оксана Якушко
Образилася, що ледь не вбила: 5 разів вдарила ножем знайомого на Харківщині

35-річна мешканка Печенізької громади п’ять разів ударила ножем знайомого після сварки, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався 15 липня в одному з домоволодінь Печенізької громади, звідки медики швидкої допомоги й викликали правоохоронців.

На місці поліціянти встановили, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв 35-річна господарка будинку та її 53-річний гість посварилися. Чоловік вдарив жінку по обличчю та розбив її мобільний телефон. Після цього він залишив бесідку та зайшов до будинку.

Обурена діями гостя, жінка взяла кухонний ніж, пішла за ним до будинку та на сходовому майданчику не менше п’яти ударила кривдника у спину.

Потерпілого з ножовими пораненнями госпіталізували.

Поліцейські затримали 35-річну жінку, їй повідомили про підозру. Підозрювану триматимуть під вартою до суду. Розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання на строк до восьми років.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2026 в 17:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річна мешканка Печенізької громади п’ять разів ударила ножем знайомого після сварки, повідомляє Нацполіція.".