Волонтери допомагають долати наслідки удару КАБом в Ізюмі

Допомагаємо людям долати наслідки російського обстрілу в Харківській області, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Учора, 17 липня, росіяни завдали удару КАБом по району житлової забудови в Ізюмі — пошкоджені близько 30 будинків. Одразу після обстрілу на місце прибули волонтери групи швидкого реагування: БО «Координаційний гуманітарний центр», БФ «Право на захист», Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України», – розповів Синєгубов.

Постраждалі люди отримали психологічну й юридичну допомогу. Добровольці тим часом закрили майже 100 пошкоджених контурів будівель, перекрили дахи, щоб захистити оселі від дощу і подальших руйнувань.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, 17 липня росіяни завдали удару Ізюму, попередньо застосувавши КАБ. Внаслідок ворожої атаки КАБ постраждали семеро мирних жителів: двоє чоловіків, дві жінки, дівчатка віком 16 та 13 років та 8-річний хлопчик. Усі потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Найважчі травми у 8-річного хлопчика, якого госпіталізували у тяжкому стані. У 13-річної дівчинки та 66-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес.