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Волонтери допомагають долати наслідки удару КАБом в Ізюмі

Суспільство 16:59   18.07.2026
Оксана Якушко
Волонтери допомагають долати наслідки удару КАБом в Ізюмі

Допомагаємо людям долати наслідки російського обстрілу в Харківській області, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Учора, 17 липня, росіяни завдали удару КАБом по району житлової забудови в Ізюмі — пошкоджені близько 30 будинків. Одразу після обстрілу на місце прибули волонтери групи швидкого реагування: БО «Координаційний гуманітарний центр», БФ «Право на захист», Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України», – розповів Синєгубов.

Постраждалі люди отримали психологічну й юридичну допомогу. Добровольці тим часом закрили майже 100 пошкоджених контурів будівель, перекрили дахи, щоб захистити оселі від дощу і подальших руйнувань.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, 17 липня росіяни завдали удару Ізюму, попередньо застосувавши КАБ. Внаслідок ворожої атаки КАБ постраждали семеро мирних жителів: двоє чоловіків, дві жінки, дівчатка віком 16 та 13 років та 8-річний хлопчик. Усі потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Найважчі травми у 8-річного хлопчика, якого госпіталізували у тяжкому стані. У 13-річної дівчинки та 66-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2026 в 16:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Допомагаємо людям долати наслідки російського обстрілу в Харківській області, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".