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Міську лікарню відбудовують після обстрілів Харкова (фото)

Суспільство 18:07   17.07.2026
Оксана Якушко
Міську лікарню відбудовують після обстрілів Харкова (фото) Фото: ХМР

Міську лікарню №3 відновлюють після пошкоджень будівлі 1 березня 2022 року внаслідок російських обстрілів, повідомляє Харківська міськрада.

У медзакладі було вибито 75% вікон, пошкоджена система гарячого та холодного водопостачання, каналізація, опалення, пошкоджень зазнали меблі, медичне обладнання тощо.

У лікарні вже замінили вікна, відремонтували інженерні системи і дах будівлі консультативно-діагностичного центру. Роботи провели в цілодобовому травматологічному пункті, реабілітаційному відділенні, кабінетах лікарів консультативно-діагностичного центру, приймальному, терапевтичному та неврологічному відділеннях стаціонару.

Після реорганізації закладу та створення кластерної лікарні КНП «Міська клінічна лікарня №31» відремонтували приміщеннях жіночої консультації, де встановили сучасне медичне обладнання.

Зараз коштом місцевого бюджету в лікарні проводять ремонтні роботи в приміщеннях, де розмістять апарат магнітно-резонансної томографії.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 18:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міську лікарню №3 відновлюють після пошкоджень будівлі 1 березня 2022 року внаслідок російських обстрілів, повідомляє Харківська міськрада.".